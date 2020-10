Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce dossier sensible de l’été fait encore parler…

Publié le 20 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau latéral droit en toute fin de mercato après le départ de Bouna Sarr, l’OM était proche de recruter Joakim Maehle. Finalement, le latéral de Genk n’a pas pu quitter son club, et il en a remis une couche à ce sujet.

En toute fin de mercato estival, l’OM avait bouclé la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich pour 10M€, laissant ainsi Hiroki Sakai comme unique latéral droit de métier dans l’effectif d’André Villas-Boas. Du coup, le club phocéen avait tenté de remplacer numériquement Sarr en jetant son dévolu sur Joakim Maehle, jeune latéral droit danois de Genk, mais son club ne l’a pas laissé partir à l’OM. Et Maehle l’a encore mauvaise contre ses dirigeants…

« On a le droit d’être déçu »