Mercato - OM : Le message fort de Joakim Maehle sur son transfert avorté !

Publié le 19 octobre 2020 à 12h15 par La rédaction

Proche de rejoindre l’OM dans les ultimes heures du mercato, Joakim Maehle est finalement toujours un joueur de Genk. Bien que très déçu, il souhaite maintenant aller de l’avant.

Joakim Maehle et l’OM, c’est de l’histoire ancienne. Alors que Joakim Maehle et l’OM étaient tombés d’accord pour un transfert avoisinant les 10M€, Genk avait demandé une rallonge à l’OM dans les dernières minutes de la fenêtre des transferts, faisant ainsi capoter l’affaire. Pourtant, Joakim Maehle avait affiché son envie de rejoindre l’OM. Il s’était aussi dis très déçu de l'attitude de Genk. D’autant que les Phocéens étaient également à la recherche d’un latéral droit après le départ de Bouna Sarr vers le Bayern en fin de mercato. Bien que triste, l’international Danois souhaite maintenant passer à autre chose et continue de briller avec son club de Genk.

« Dans le football, on a le droit d'être déçu »