OM : Villas-Boas s'enflamme pour Amavi !

Publié le 18 octobre 2020 à 22h15 par La rédaction

Auteur d'un gros match ce samedi lors de la victoire de l'OM contre Bordeaux, Jordan Amavi n'a pas laissé insensible son entraîneur, André Villas-Boas, qui s'est enflammé sur son défenseur après la rencontre.

Arrivé en provenance d'Aston Villa en 2017, Jordan Amavi s'est, au fil des saisons, imposé comme l'un des éléments clés de l'effectif de l'OM. Depuis l'arrivée d'André Villas-Boas dans la cité phocéenne, le défenseur de 26 ans renaît d'autant plus, et pourrait bien tapé dans l'oeil de nombreux clubs alors qu'il arrive en fin de contrat avec l'OM en juin prochain. Elu homme du match face à Bordeaux ce samedi après avoir inscrit son premier but de la saison, Jordan Amavi a été récompensé de son bon début de saison. En conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas tari d'éloge son défenseur.

« Il est incroyable »