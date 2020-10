Foot - OM

OM - Polémique : Amavi révèle une intervention décisive après son coup de sang contre le PSG !

Publié le 18 octobre 2020 à 18h45 par La rédaction

Début septembre, le Classique a fait des étincelles. L'OM a fait tomber le PSG pour la première fois depuis neuf ans. L'arbitre a aussi distribué les cartons. Exclu, Jordan Amavi revient sur son après-match.

Un classique électrique. Alors que l'OM a trouvé la faille grâce à Florian Thauvin, le PSG s'est incliné en septembre pour la première fois depuis neuf ans contre son grand rival. Tendu, le match a viré à l'affrontement en toute fin de match. Plusieurs joueurs en sont venus aux mains et cinq joueurs ont été expulsés. Kurzawa, Paredes et Neymar pour les locaux. Benedetto et Amavi pour les visiteurs. Jordan Amavi a été suspendu 3 journées. Le latéral a fait son retour lors du match nul contre l'OL (1-1).

« Mon père m'a dit qu'il ne voulait plus jamais voir ça »