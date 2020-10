Foot - OM

OM - Polémique : Amavi, insultes... L'énorme mise au point de Pierre Ménès !

Publié le 18 octobre 2020 à 17h45 par La rédaction

Élu homme du match de la rencontre Marseille-Bordeaux (3-1) samedi soir, Jordan Amavi a signé un match solide. Souvent critiqué, le Marseillais aurait été insulté sur le plateau du CFC. Accusé, Pierre Ménès se défend.

Samedi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé pour la première fois de la saison au Vélodrome. Grand artisan de la victoire des siens, avec un but et un CSC provoqué, Jordan Amavi a été élu homme du match. Le latéral gauche confirme son bon état de forme du moment, alors que sa prolongation n’est pas encore actée. Évoquée sur le plateau du Canal Football Club , la performance du joueur de l’OM a suscité une polémique. Une séquence de l’émission a fuité sur Twitter, au cours de laquelle on peut croire entendre un consultant prononcer supposément les mots « joueurs de merde ». Et les regards se sont tourné par la suite vers Pierre Ménès.

Pierre Ménès nie en bloc