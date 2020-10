Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace colossale se précise pour l’été prochain !

Publié le 19 octobre 2020 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 19 octobre 2020 à 13h31

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin semble pour le moment bien parti pour quitter gratuitement le club phocéen, et il ne rapporterait alors pas le moindre centime à ses dirigeants. Surtout que le Milan AC est déterminé à le recrute…

« Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club » , avait récemment indiqué Florian Thauvin, mettant ainsi plus que jamais la pression sur la direction de l’OM concernant son avenir. En effet, l’attaquant français arrivera au terme de son contrat en juin prochain au Vélodrome, et même si Pablo Longoria souhaite le prolonger, un accord semble encore loin d’être trouvé entre Thauvin et le directeur sportif de l’OM. Le temps ne joue donc pas en la faveur des Marseillais, et un cador étranger s’est déjà positionné dans ce dossier.

Le Milan AC veut Thauvin pour 0€

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité ces dernières heures, le Milan AC se montre déjà très actif en coulisses sur le cas Florian Thauvin. Conscient de l’évolution de ce dossier et du fait qu’il y aura un vrai coup à jouer l’été prochain avec le joueur de l’OM, le club italien est en train de tout mettre en œuvre pour attirer l’international français libre dans ses rangs en 2021. Pour se faire, le Milan AC a déjà entamé des négociations avec le clan Thauvin, et il s’agit d’ailleurs d’une option attirante pour l’entourage de l’attaquant marseillais. La presse se fait donc de plus en plus grande pour la direction de l’OM dans ce dossier, et malgré cette tendance, Pablo Longoria continue d’afficher un discours ambitieux.

