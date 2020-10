Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane déjà en grand danger pour son avenir ?

Publié le 19 octobre 2020 à 12h30 par Dan Marciano

La défaite du Real Madrid face à Cadix place Zinédine Zidane dans une situation inconfortable. Les prochains rendez-vous face au Chakhtior Donetsk et au FC Barcelone pourraient définir l’avenir du technicien français.

L’histoire se répète pour Zinedine Zidane. La saison dernière, l’entraîneur français avait connu un début de saison compliqué puisque son équipe s’était lourdement inclinée face au PSG en Ligue des champions (3-0), mais avait également concédé une défaite face à Majorque en championnat (1-0). Des contreperformances qui avaient fragilisé Zidane à son poste d’entraîneur du Real Madrid. Le technicien était en grand danger et avait joué son avenir face à Galatasaray. Une période compliquée qui appartient au passé, d’autant que le club espagnol a été sacré, par la suite, champion d’Espagne. Mais Zidane connait aujourd'hui une situation semblable à celle de l'année dernière. En effet, à l’instar du dernier exercice, son équipe a du mal à se mettre en route. Le Real Madrid a connu ce samedi sa première défaite de la saison en Liga face à Cadix (1-0). Et il n’en faut pas plus pour que la presse espagnole évoque un possible départ de Zidane.

Deux rendez-vous cruciaux pour Zidane

Selon les informations de Mundo Deportivo , Zinédine Zidane ne serait pas encore en danger. Les dirigeants du Real Madrid ont toujours apprécié celui qui fut l’un des plus grands joueurs du club, mais aussi l’un des plus grands entraîneurs. Toutefois, le média espagnol indique que le technicien n’a plus le droit à l’erreur et que les deux prochains matchs pourraient déterminer l’avenir du champion du monde 1998. En effet, si le Real Madrid n’obtient pas de résultats satisfaisants face au Chakhtior Donetsk ce mercredi et face au FC Barcelone, alors la position de Zinédine Zidane « pourrait être fortement remise en question ». L’entraîneur français joue gros et les prochaines échéances pourraient avoir de lourdes conséquences sur son avenir, mais aussi sur la suite de la saison. Conscient des difficultés actuelles de son équipe, le natif de Marseille n’a pas hésité à hausser le ton après la défaite de son équipe face à Cadix.

Zidane appelle à la remobilisation