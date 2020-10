Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce gros choix de Zidane passe mal en interne !

Publié le 19 octobre 2020 à 11h00 par La rédaction

Désireux de se débarrasser de ces indésirables, Zinédine Zidane a poussé vers la sortie Sergio Reguilon. Un choix qui fait grincer des dents en interne, d’autant plus avec un Marcelo décevant sur le terrain.

Cet été, le Real Madrid s’est lancé dans un grand nettoyage de son effectif pléthorique. Zinédine Zidane a dessiné très tôt les contours de son vestiaire, et surtout désigné les joueurs sur lesquels il ne compterait pas. Ainsi, des indésirables en situation d’échec ont pris la porte, comme James Rodriguez ou Gareth Bale. D’autres n’ont tout simplement pas eu leur chance, comme Achraf Hakimi, flamboyant avec Dortmund l’an passé, et Sergio Reguilon, revenant d’une saison aboutie à Séville. Concernant ce dernier, le choix était déjà vivement contesté en interne, désormais, il l’est encore plus.

Marcelo cible des critiques, Reguilon regretté