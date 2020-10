Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane au cœur de grosses interrogations en interne ?

Publié le 18 octobre 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid se montre peu flamboyant en ce début de saison, la défaite du club de la capitale espagnole face au Cádiz CF ce samedi (0-1) n’aurait en rien rassuré les dirigeants madrilènes.

Si la défaite du FC Barcelone face à Getafe (1-0) et la nouvelle prestation ratée d’Antoine Griezmann font couler beaucoup d’encre en Espagne ce dimanche, le Real Madrid n’est pas non plus exempt de critiques. En effet, les hommes de Zinedine Zidane se montrent peu flamboyants dans le jeu depuis le début de saison, et ce malgré une première place au classement de Liga à égalité avec Getafe, le Cádiz CF et Granada. Les Merengue pourraient d’ailleurs perdre la tête du classement ce dimanche en cas de victoire de Villarreal face à Valence, ou s’il y a un vainqueur dans le match opposant le Real Betis à la Real Sociedad ce dimanche soir. Une situation qui a pour cause la défaite du Real Madrid ce samedi à domicile face au promu Cádiz CF, avec une première période lors de laquelle la Casa Blanca est passée complètement à côté de son sujet.

L’attitude de l’équipe et de certains joueurs déplairait aux dirigeants madrilènes