Real Madrid : Quand Olivier Giroud imagine un duo avec... Karim Benzema !

Publié le 11 octobre 2020 à 21h00 par A.M.

Auteur d'une magnifique carrière en équipe de France, Olivier Giroud estime toutefois qu'il aurait peut-être pu faire encore mieux aux côtés de Karim Benzema.

En ayant débuté sa carrière internationale en 2011, Olivier Giroud a pu côtoyer Karim Benzema pendant quasiment quatre saisons en équipe de France. Mais cela aurait pu durer bien plus longtemps. En effet, suite à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant du Real Madrid n'a plus été rappelé par Didier Deschamps chez les Bleus. Il est d'ailleurs régulièrement reproché à l'ancien joueur d'Arsenal d'avoir pris la place de Karim Benzema. Mais Olivier Giroud s'en défend, assurant même qu'il aurait aimé être associé à l'ancien Lyonnais.

«Ma carrière aurait peut-être été meilleure en nous associant tous les deux devant»