Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Gareth Bale au cœur d’une nouvelle polémique ?

Publié le 18 octobre 2020 à 1h00 par H.K.

Prêté à Tottenham pour la saison, Gareth Bale a enfin trouvé une porte de sortie après avoir passé un long moment sur le banc du Real Madrid. Cependant, l’international gallois pourrait se retrouver au cœur d’une nouvelle polémique après des révélations accablantes…

Gareth Bale pourrait bien se retrouver au cœur d’une nouvelle polémique. Après avoir posé problème aux dirigeants madrilènes pendant de longs mois, l’international gallois a finalement accepté de quitter le club, et est retourné au sein de l’équipe qui l’a révélée, à savoir Tottenham. L’ailier des Spurs ne souhaiterait pas revenir au Real Madrid, mais il pourrait encore se retrouver lié aux Merengue une dernière fois cette saison, et ce par une polémique…

Bale aurait refusé de baisser son salaire pendant la pandémie !