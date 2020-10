Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Le message très fort de Giroud à Benzema !

Publié le 11 octobre 2020 à 14h00 par A.M.

Invité à commenter son histoire avec l'équipe de France, Olivier Giroud a notamment été invité à revenir sur sa relation avec Karim Benzema et assure qu'il n'y aucune rivalité avec l'attaquant du Real Madrid.

Durant toute sa carrière, Olivier Giroud a vu l'ombre de Karim Benzema le pourchasser. Et pour cause, celui qui vient de dépasser le nombre de but de Michel Platini en équipe de France a régulièrement été considéré comme celui qui avait bénéficié de la mise à l'écart du joueur formé à l'OL chez les Bleus. Bien malgré lui, Olivier Giroud est donc régulièrement comparé à Karim Benzema au point qu'une rivalité entre les deux attaquants ait été créée. Mais pour Olivier Giroud, tout cela n'a aucun sens.

«Une supposée rivalité, créée de toute pièce par certaine personne»