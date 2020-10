Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Olivier Giroud lâche ses vérités sur sa relation avec Karim Benzema !

Publié le 12 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Invité à commenter sa relation avec Karim Benzema, Olivier Giroud a assuré que leur rivalité était complétement fausse.

Du haut de ses 101 sélections et de son statut de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud ne cesse de confirmer que sa carrière en Bleus est exceptionnelle. Malgré tout, l'histoire de l'ancien Montpelliérain avec le maillot tricolore est également marquée par Karim Benzema. Il faut dire que lorsque l'attaquant du Real Madrid a été écarté de l'équipe de France, c'est Olivier Giroud qui a pris sa succession, ce qui ne lui a pas été pardonné par plusieurs fans de l'ancien Lyonnais. Le joueur de Chelsea s'est d'ailleurs prononcé sur cette situation.

«Une supposée rivalité, créée de toute pièce par certaine personne»