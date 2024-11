Guendouzi annonce «l’un des meilleurs attaquants en Europe» au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté à l’été 2023 pour 90M€ par le PSG, Randal Kolo Muani peine à donner satisfaction depuis son arrivée au sein du club de la capitale. Les critiques fusent à l’encontre de l’attaquant, qui peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers en équipe de France. C’est notamment le cas de Matteo Guendouzi, qui a tenu des propos élogieux à l’égard de Kolo Muani.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on voit deux Randal Kolo Muani. En effet, il y a celui du PSG, qui déçoit et ne parvient pas à convaincre Luis Enrique, et il y a celui en équipe de France, qui empile les buts bénéficiant de la confiance de Didier Deschamps. Chez les Bleus, Kolo Muani fait forte impression et ce n’est pas Matteo Guendouzi qui dira le contraire.

Mbappé miné par sa «relation toxique» avec le PSG ? https://t.co/4zgqyvVN1s pic.twitter.com/d22cWW1qg8 — le10sport (@le10sport) November 17, 2024

« J’espère qu’il aura beaucoup plus de temps de jeu »

Côtoyant Randal Kolo Muani lors des rassemblements de l’équipe de France, Matteo Guendouzi a dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant du PSG. Ce dimanche, pour Téléfoot, le milieu de la Lazio a ainsi lâché : « Randal, les qualités, il les a. Un Randal en confiance, c’est l’un des meilleurs attaquants en Europe. J’espère qu’il aura beaucoup plus de temps de jeu, parce qu’il les aidera beaucoup plus. Le PSG ne marque pas énormément de buts depuis le début de saison ».

« A un moment, ça va tourner en sa faveur »

« C’est un top joueur, un top mec avec une super mentalité. Je ne m’inquiète pas pour lui, le mental il l’a. A un moment, ça va tourner en sa faveur », a ensuite conclu Guendouzi concernant Kolo Muani.