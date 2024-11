Problème mental pour Mbappé : Son pote en équipe de France prend position

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du dernier rassemblement de l'année 2024 de l'Equipe de France, Kylian Mbappé n'a pas été appelé par Didier Deschamps. Le sélectionneur est au courant des problèmes de son attaquant, en difficulté depuis des mois sur le plan mental. Toujours au centre des polémiques au moindre mouvement, le capitaine des Bleus a une pression constante sur les épaules. Heureusement, il peut compter sur ses coéquipiers en sélection.

Après une fin d'aventure mouvementée au PSG et une arrivée au Real Madrid difficile, Kylian Mbappé traverse une mauvaise passe. A bientôt 26 ans, l'attaquant est même sûrement dans la pire période de sa carrière. Epuisé mentalement par les sollicitations et les polémiques autour de lui, il a certainement besoin de souffler en ce moment. Son absence en Equipe de France est remarquée bien sûr mais on compte sur lui pour un retour.

Mbappé soutenu par Konaté

Invité à s'exprimer sur l'absence de son capitaine dans Téléfoot ce dimanche, Ibrahima Konaté a tenu à faire passer un message à Kylian Mbappé. « Est-ce que ça me touche ? A titre personnel oui car Kylian, au-delà du footballeur, c’est un ami à moi. C’est une personne que j’affectionne énormément. Donc s’il a des problèmes psychologiques ou personnels dans sa vie, on sera toujours là pour l’aider dans quoi que ce soit. Mais on sait aussi les qualités que Kylian a, c’est un joueur formidable qui fait partie des meilleurs du monde » déclare le défenseur central de Liverpool.

« Je ne m’inquiète vraiment pas pour lui »

En difficulté pour s'adapter correctement au niveau d'exigence de la Liga depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a bien sûr encore du temps pour retrouver son meilleur niveau. « Chaque joueur dans sa carrière a eu un petit creux. Je ne m’inquiète vraiment pas pour lui et quand il va revenir j’ai hâte qu’il revienne à son meilleur niveau. Il nous manque toujours, amicalement ou même sur le terrain car c’est un très grand joueur. Mais aujourd’hui, il n’est pas là et on doit faire avec les forces qu’on a » poursuit Konaté.