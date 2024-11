Mbappé : L’annonce rassurante de Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Kylian Mbappé n’a pas le même niveau qu’auparavant. La situation du joueur du Real Madrid devient de plus en plus inquiétante. Face à cela, certaines se demandent si on reverra un jour le Mbappé qu’on a pu connaitre par le passé. La question a été posée à Didier Deschamps et le sélectionneur des Bleus ne semble pas trop être inquiet à ce propos.

A 25 ans, Kylian Mbappé est dans une situation délicate actuellement. Après des derniers mois compliqués au PSG, le Français pensait relancer la machine au Real Madrid, mais pour le moment, ce n’est pas le cas. Alors que le problème semble mental pour la star de 25 ans, va-t-elle réussir à surmonter cela ? Mbappé redeviendra-t-il le Mbappé qu’il a été ?

Mbappé de retour au top ?

Ce dimanche, au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a été interrogé sur un retour de Kylian Mbappé à son meilleur niveau. Le sélectionneur de l’équipe de France a alors expliqué: « Est-ce qu’on le reverra à son niveau de 2022 un jour ? Il n’y a pas de raison de ne pas le penser. Je le souhaite le plus vivement possible ».

« Il a tout pour refaire ce qu’il a déjà fait »

« Je ne vois pas pourquoi il ne va pas revenir. Il a une période compliquée, plus difficile. Il a tout pour refaire ce qu’il a déjà fait », a conclu Didier Deschamps. A voir si son désir se réalisera pour le retour de Kylian Mbappé.