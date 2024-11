Mercato - PSG : Une excellente nouvelle tombe pour ce deal à l’OL

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décidant de prononcer la rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison sportive en cours du club, la DNCG a jeté un froid sur l'avenir de l'OL. Le club rhodanien est en sursis et doit trouver des solutions pour renflouer ses caisses avant la fin de la saison. Evidemment, le mercato hivernal sera une belle occasion de laisser partir quelques joueurs. Et dans cette histoire, le PSG pourrait bien partir gagnant concernant Rayan Cherki.

L'OL présente de grosses difficultés financières et devra sans doute se passer de quelques joueurs durant les prochains mois. Le club a besoin d'argent et le joueur qui pourrait rapporter le plus d'argent est Rayan Cherki. Le jeune milieu offensif de 21 ans est un talent surveillé par le PSG depuis plusieurs mois maintenant et au vu de l'urgence de la situation à Lyon, le club de la capitale pourrait en profiter pour réussir un joli coup en récupérer le joueur de Pierre Sage à moindre coût.

L'OL coincé, le PSG peut en profiter

Sous la menace d'une relégation en Ligue 2, l'OL doit trouver les ressources suffisantes pour éviter cette catastrophe. Lors du mercato hivernal à venir, le club devrait en profiter pour vendre ses joueurs les plus chers. Le fait est que Lyon ne sera clairement pas en position de force. « Les ventes de Rayan Cherki et Malick Fofana, leurs deux joueurs les plus chers, sont dans les tuyaux. Mais à partir du moment où vous avez le couteau sous la gorge, il devient difficile de négocier un gros transfert » note Luc Arrondel, chercheur au CNRS, pour Francetvinfo.

Le PSG prêt à faire un sacré coup

Estimé à 20M€ actuellement par Transfermarkt, Rayan Cherki a fait un retour intéressant dans l'effectif lyonnais en septembre. Depuis des mois, il figure dans les petits papiers du PSG qui compte bien le recruter. Et comme l'OL est pressé pour vendre, le prix pourrait encore tomber.