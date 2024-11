Mercato : L’OM a recruté un attaquant exceptionnel !

Arnaud De Kanel

L’été marseillais a été marqué par une parade incessante en salle de presse. Joueurs et dirigeants se sont relayés sous les projecteurs pour dévoiler le nouveau visage de l'OM. Roberto De Zerbi, connu pour son style de jeu audacieux et offensif, n’a pas été qu’un simple spectateur de cette refonte. Il a joué un rôle clé dans l’attractivité du projet marseillais, influençant directement certains recrutements de poids, comme celui de Mason Greenwood. L'attaquant anglais est sur des bases historiques.

C’était l’un des feuilletons les plus brûlants du dernier mercato. Mason Greenwood, éclaboussé par de graves accusations de violences conjugales et de viol sur sa compagne Harriet Robson, a suscité une vague d’indignation à Marseille. Le maire de la ville, Benoît Payan, avait d’ailleurs pris une position ferme sur RMC Sport dès la mi-juillet, affirmant qu’un homme accusé de telles atrocités n’avait "aucune place" à l'OM. Une déclaration qui semblait fermer la porte à l’ancien prodige de Manchester United. Mais contre toute attente, c’est Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, qui a pris les devants pour tenter de convaincre le jeune attaquant de rejoindre le club phocéen. Comme il l’a confié à L’Équipe en août, il a personnellement décroché son téléphone pour attirer Greenwood, malgré les nombreuses polémiques entourant le joueur.

Les débuts en fanfare de Greenwood

L'OM traverse une période complexe, et Mason Greenwood ne fait pas exception. L’attaquant anglais, arrivé cet été sur la Canebière, alterne entre éclairs de génie et passages à vide. Sa prestation lors du Classique face au PSG, le 27 octobre dernier, en est un exemple frappant : l’OM s’était incliné lourdement (0-3) à l’Orange Vélodrome, et Greenwood était resté bien loin des attentes placées en lui. Cependant, même dans les moments difficiles, le buteur britannique a prouvé qu’il savait répondre présent. Vendredi dernier, lors de la réception de l’AJ Auxerre, fraîchement remonté en Ligue 1, Greenwood a sauvé l’honneur phocéen. Bien que l’équipe de Roberto De Zerbi ait subi une humiliante défaite (1-3), Greenwood a montré qu’il pouvait peser sur les rencontres. Obtenant puis transformant un penalty avec sang-froid, il a signé l’unique but marseillais de la soirée. Ce geste, bien que maigre consolation, porte son bilan personnel à 8 buts en 11 matchs de championnat. Il fait mieux que beaucoup de grands noms comme le souligne La Provence.

Des grands noms dans le rétroviseur

En comparant les performances du dernier avant-centre marseillais avec celles d'une quarantaine d'anciens attaquants ayant marqué l’histoire du club, une chose est sûre : ses débuts sont impressionnants. Mieux encore, il surclasse déjà des figures emblématiques telles que Gunnar Andersson, Didier Drogba, Mamadou Niang, Alexis Sanchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang en termes d'efficacité initiale. Cependant, la concurrence historique reste redoutable. Certains grands noms ont frappé encore plus fort, atteignant le cap des huit buts en championnat sous le maillot olympien à une vitesse record. Parmi eux, des légendes comme Sonny Anderson, Hector Yazalde, Josip Skoblar, Paulo Cézar, ou encore Tony Cascarino, qui avait accompli cet exploit en Division 2, sans oublier Marc Berdoll. L’histoire continue de s’écrire, mais le jeune prodige olympien semble déjà bien parti pour marquer de son empreinte cette riche lignée de buteurs.