Mercato - Griezmann : Le coup de tonnerre se confirme ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu à l’Atlético en 2021 après une expérience compliquée du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann se sent bien à Madrid, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Mais la possibilité de rejoindre Olivier Giroud et Hugo Lloris au Los Angeles FC, déjà intéressé l’été dernier, dès 2025 serait une réelle possibilité.

Antoine Griezmann ne l’a jamais caché, jouer en MLS avant la fin de sa carrière fait partie de ses objectifs. Ce qu’il aurait pu faire l’été dernier, des contacts en ce sens ayant eu lieu avec le Los Angeles FC, club où évoluent ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud, comme indiqué par L'Équipe.

« Plus de chances qu’il soit aux États-Unis l’été prochain qu’en Liga »

Antoine Griezmann a un contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Atlético de Madrid et se sent bien dans la capitale espagnole, mais la tentation de rejoindre la MLS serait de plus en plus grande. « Je ne mettrai pas le ‘certain’, car le ‘certain’ c’est quand c’est signé. Là, pour le coup, ce n’est pas signé, en tout cas pas encore signé. Mais, il y a quand même plus de chances qu’il soit aux États-Unis l’été prochain qu’en Liga », déclarait récemment le journaliste Damien Degorre sur le plateau de L’Équipe du Soir.

Griezmann réfléchit sérieusement à partir en MLS

Une tendance que confirme Relevo. En effet, voir Antoine Griezmann sous le maillot de l’Atlético de Madrid la saison prochaine ne serait pas certain et le Los Angeles FC serait toujours intéressé. L’attaquant âgé de 33 ans, qui a récemment pris sa retraite internationale, aurait convenu de discuter de son avenir avec les Colchoneros en 2025 et la possibilité qu’il évolue bientôt en MLS serait bel et bien sur la table.