Mercato : Le PSG a fait une terrible erreur ?

Cet été, la première recrue du PSG a été lue gardien de but russe, Matvey Safonov. Le portier de 25 ans est arrivé dans le but de concurrencer Gianluigi Donnarumma, mais c’est pour l’instant l’Italien qui joue le plus. Et en Russie, on estime que ce choix n’est pas le meilleur, car Donnarumma est meilleur que Safonov dans tous les domaines de jeu.

Depuis son arrivée dans le club de la capitale, Matvey Safonov a disputé quatre rencontres, toutes compétitions confondues. Quatre chances pour lui de montrer de belles choses à Luis Enrique pour le convaincre de le titulariser en numéro 1 dans les buts du PSG. Mais pour le moment, il n’a pas réussi.

«Donnarumma est plus fort dans tous les domaines»

Andrei Smetanin, ancien gardien de but, passé par le Dynamo Moscou entre autres, a évoqué pour le média russe SPORTS le niveau de Matvey Safonov par rapport à Gianluigi Donnarumma : « Il y a de telles chances, mais je crois que Donnarumma est plus fort dans tous les domaines, notamment en termes de compétences. Oui, au cas où Donnarumma se blesserait. Il aura alors l'occasion de jouer. »

«Je veux qu’il prenne ses marques»

« D'ailleurs, Matvey a déjà joué quelques matches en tant que titulaire, poursuit-il. C'est un bon garçon. Je veux qu'il prenne ses marques. » Un souhait sans doute partager par son homologue parisien.