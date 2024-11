Transferts - PSG : Luis Enrique attend un buteur, il va signer ?

Thomas Bourseau

Comme Warren Zaïre-Emery et plus récemment Senny Mayulu, Mahamadou Sangaré (17 ans) fait ses gammes avec les U19 du PSG et pourrait à l'avenir avoir sa chance avec l'équipe première de Luis Enrique. L'attaquant de pointe empile les buts chez les jeunes et prévoirait de signer un contrat professionnel lorsque le coach espagnol attendrait un renfort dans ce secteur de jeu...

Mahamadou Sangaré est seulement âgé de 17 ans, mais fait déjà beaucoup parler de lui. L'attaquant de pointe des U19 du PSG a brillé cette saison en Youth League et notamment contre l'Atletico de Madrid en ce début du mois de novembre. Le titi parisien a signé un coup du chapeau en passant trois buts aux jeunes colchoneros (4-2). Et ce, dès la première période.

Mahamadou Sangaré est en feu, Luis Enrique sans buteur

Depuis le 16 août et la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos qui lui a valu une opération, Luis Enrique est privé d'une solution offensive. L'entraîneur du PSG semblait miser sur Ramos pour occuper la position d'attaquant axial avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce qui a entraîné de constants ajustements avec Marco Asensio et Kang-In Lee en tant que faux numéro 9. Randal Kolo Muani ne semble pas figurer dans les plans de l'entraîneur espagnol.

Le jeune Sangaré prêt à recaler l'Allemagne pour le PSG ?

Mahamadou Sangaré est toujours un simple stagiaire pro. Toutefois, France Bleu Paris a révélé que le jeune avant-centre cultiverait le désir de signer son premier contrat professionnel au PSG et de s'installer dans la capitale dans la durée. Et ce, bien qu'il ait la cote de l'autre côté du Rhin en Allemagne...