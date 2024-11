Une star du PSG dévoile son rêve

Jean de Teyssière

En février 2023, Presnel Kmpembe s’écroule sur la pelouse du stade Vélodrome, foudroyé par une rupture du tendon d’Achille. Si au départ, sa durée d’indisponibilité prévue était d’au moins six mois, cela fait plus d’un an et demi qu’il n’a pas rejoué. L’heure de son retour approche et il a partagé son rêve : que les jeunes s’adaptent mieux à la vie professionnelle.

Le retour de Presnel Kimpembe n’a jamais été aussi proche. Après avoir passé plus d’un an et demi de calvaire, le défenseur central du PSG devrait retrouver les terrains prochainement. Il a déjà repris l’entraînement collectif et aborde la suite avec optimisme.

Kimpembe dévoile son rôle au PSG

Dans une interview accordée au Canal Football Club, le défenseur central du PSG, Presnel Kimpembe évoque le rôle qu’il aura à tenir dans l’effectif parisien : « Mon rôle, c’est toujours le même. C’est d’être le Presko que je suis depuis le début, mais avec plus d’expérience. C’est de savoir encadrer les jeunes, parler aux plus anciens quand il y en a besoin, c’est d’être le lien de ces deux générations-là. Même si je fais partie des plus anciens maintenant, je ne suis pas très vieux quand même (sourire). Je veux donner cette image du joueur qui a été formé au club, qui connaît le club par coeur et qui a un besoin de redonner aussi aux autres. »

«Le ballon c’est bien, mais il n’y a pas que ça»

« Mon rêve d’après c’est que les jeunes aient plus de facilité à arriver chez les pros, révèle ensuite le champion du monde 2018. De pouvoir m’occuper des jeunes, de partager ce que moi j’ai appris, comment ils peuvent avancer. Le ballon c’est bien, mais il n’y a pas que ça. Cela se passe d’abord à l’école, l’éducation, quand ils vont arriver et mettre un pied chez les pros, la discipline, la résilience, le travail acharné. »