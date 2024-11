Mercato : Il recale le PSG et s'éclate avec sa nouvelle équipe !

Arnaud De Kanel

Avant de se tourner sur le profil de Luis Enrique, le PSG souhait confier les rênes de l'équipe première à un autre entraineur talentueux. Ce dernier n'est autre que Julian Nagelsmann. Désormais sélectionner de l'Allemagne, l'ancien coach du Bayern prend du plaisir dans son rôle actuel.

Les entraineurs se suivent au PSG ces dernières années, bien que Luis Enrique semble bien parti pour rester plus longtemps que ses prédécesseurs. Pourtant, il aurait pu ne pas être l'heureux élu. En effet, le PSG appréciait énormément Julian Nagelsmann avant que ce dernier repousse les avances du club de la capitale. L'Allemand a depuis pris les rênes de la Mannschaft. Et ça n'est pas pour lui déplaire.

Victoire impressionnante de l'Allemagne

Samedi soir, l'Allemagne de Julian Nagelsmann a étrillé la Bosnie-Herzégovine sur le score fleuve de 7 buts à 0. Une démonstration appréciée du sélectionneur allemand qui était tout sourire en conférence de presse et qui a avoué se sentir bien dans son poste.

«Je me sens bien»

« On vient de me demander, lors de deux interviews, qui je voulais mettre en avant. Je dirais le groupe ou toute l'équipe, y compris le staff. Je pense que nous avons tous fait une bonne transformation. Toute l'équipe, l'équipe d'entraîneurs, le staff. J'ai souvent souligné que je ne gagnerais rien tout seul, mais que l'équipe, en revanche, peut gagner quelque chose toute seule. À cet égard, je peux déjà me mettre à la bonne place. Je sais qu'au sein du staff technique, nous jouons naturellement notre rôle, mais nous avons aussi besoin d'une équipe qui veuille mettre en oeuvre des choses et qui ait l'envie de le faire. 2024 n'est pas encore tout à fait terminée. D'une manière générale, je me sens bien », a déclaré Julian Nagelsmann. L'Allemagne est désormais assurée de terminer à la première place du groupe 3 de la Ligue des nations. Nagelsmann peut rêver de décrocher son premier titre avec la Mannschaft.