F1 : Surprise, Pierre Gasly «puni» par Alpine ?

Alpine a obtenu un excellent résultat lors du Grand Prix du Brésil. Les deux pilotes de l’écurie française ont terminé sur le podium derrière Max Verstappen, permettant à l’équipe de remonter au classement constructeur. Mais la joie a été de courte durée pour Pierre Gasly, troisième à Interlagos. Le Français se serait notamment fait recadrer devant toute l’équipe de course par Flavio Briatore.

Des tensions naissantes entre Gasly et Alpine ?

Le principal conseiller de Luca de Meo (PDG de Renault) pour la F1 aurait réprimandé Pierre Gasly après le Grand Prix du Mexique comme le rapport NextGen-Auto. Flavio Briatore aurait notamment reproché au pilote de 28 ans sa tendance à arriver très tard sur le circuit. De ce fait, le Français aurait été « puni » par Alpine. Pierre Gasly a été forcé d’assister à un essai d’une monoplace vieille de deux ans au Qatar dans la foulée du Grand Prix du Brésil. Des tensions commenceraient à naître entre l’ancien d’AlphaTauri et Flavio Briatore.

«Tout est devenu possible»

Pierre Gasly n’avait en tout cas pas caché sa joie après son excellent résultat à Interlagos il y a quelques jours. « C’est incroyable pour toute l’équipe. On a beaucoup souffert cette saison pour en arriver là. Inscrire des points dans ces conditions... Tout est devenu possible. On y a cru jusqu’à la fin. Deux voitures sur le podium, je pense que personne ne l’avait parié. C’est juste fantastique » confiait le pilote d’Alpine. Reste maintenant à voir s’il saura réitérer une telle performance à Las Vegas le 24 novembre prochain.