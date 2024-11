Riolo annonce «des clashs» prochainement à l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé conseiller sportif de l’OM il y a un an, Medhi Benatia s’est récemment exprimé sur ce nouveau rôle dans un entretien accordé à RMC Sport. Et Daniel Riolo, même s’il semble apprécier le travail d’ensemble effectué par l’ancien défenseur central marocain, estime néanmoins que son tempérament peut lui jouer des tours et craint des clashs à venir.

Medhi Benatia est-il l’homme de la situation pour l’OM ? En novembre 2023, Pablo Longoria le nommait au poste de conseiller sportif en charge du recrutement et de faire le lien entre la direction et l’équipe première. L’ancien international marocain s’est d’ailleurs longuement confié sur ce nouveau quotidien mardi au micro de RMC Sport, et Daniel Riolo semble apprécier le travail d’ensemble effectué par Benatia à l’OM comme il l’a confié au micro de l’After Foot.

« Il remplit très bien ce rôle »

« C’était un poste à pourvoir à l’OM, celui du tampon entre le président et le club. Benatia, depuis qu’il est arrivé, alors qu’on savait pas trop comment ça allait se passer pour lui, beaucoup de gens se posaient la question, on était perplexe, je trouve que ce rôle, il le remplit très bien. Il est là, on va pas revenir sur l’épisode dans le couloir, ça arrive, on va vu que Luis Campos il l’a fait récemment. Je l’ai trouvé très calme, très posé », constate Riolo, avant d’évoquer toutefois un bémol avec Medhi Benatia et son tempérament de feu.

« Ça peut donner des clashs »

« Benatia, là où il peut avoir un problème, c’est quand même un gars, on l’a peut-être un peu oublié, il a évolué à la Juve et au Bayern. Deux clubs assez incroyables, deux clubs assez carré. Ça, ça marque un homme. Parfois, il va devoir prendre du recul et des grosses respirations car ça peut lui taper sur le système. Quand c’est confronté à la réalité de la Ligue 1, ça peut donner des clashs. Il va falloir qu’il se contrôle. Mais là dans l’interview, je l’ai trouvé très calme, posé », estime le chroniqueur de l’After Foot. Reste à savoir si Benatia parviendra à maitriser ses émotions et à éviter les clashs dans les mois à venir à l’OM.