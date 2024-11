PSG : Deschamps affiche un souhait pour le mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En manque cruel de temps de jeu au PSG, Randal Kolo Muani fait l’objet de nombreuses spéculations au sujet du prochain mercato hivernal. La direction parisienne serait ouverte à l’idée d’un départ, et de son côté, Didier Deschamps semble également attiré par la perspective d’un temps de jeu plus conséquent loin du PSG pour son attaquant. Explications.

Randal Kolo Muani et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français de 25 ans n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, qui l’a totalement relégué dans sa hiérarchie ces derniers mois. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, Kolo Muani pourrait faire l’objet d’un transfert cet hiver, et la direction du PSG serait à l’écoute de toutes les offres pour l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort. Une situation qui en dit long sur son possible divorce avec le club francilien, malgré un contrat qui court jusqu’en 2028.

« S’il avait plus de temps de jeu, ce serait mieux pour lui »

Interrogé en conférence de presse mercredi, Didier Deschamps a évoqué la situation délicate au PSG de Randal Kolo Muani, à qui il continue pourtant d’attribuer toute sa confiance en équipe de France : « On a peu de temps. Il a eu une séance comme trois joueurs qui avaient peu ou pas joué, c'était lundi. Le contexte est différent pour lui, c'est pas l'idéal. Je ne sais pas ce qu'il se passe à Paris. dans l'idéal s'il avait plus de temps de jeu ce serait mieux pour lui mais bon c'est comme ça », indique le sélectionneur des Bleus, qui aimerait donc que l’ancien Nantais retrouve du temps de jeu… loin du PSG ?

La comparaison avec Giroud

Deschamps rappelle malgré tout qu’il lui est déjà arrivé par le passé d’accorder sa confiance à des buteurs en manque cruel de temps de jeu dans leur club : « Olivier Giroud, pendant une période à Chelsea, il ne jouait plus du tout. Ce n'est pas l'idéal pour Kolo Muani mais il joue au PSG mais je ne vais pas parler de ce qu'il se passe là-bas », poursuit Didier Deschamps. Affaire à suivre…