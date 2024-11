NBA : Wembanyama prévient LeBron James après sa masterclass !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Victor Wembanyama a rejoint un club très fermé, celui des joueurs ayant marqué 50 points en un match, lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Washington Wizards (139-130), battant ainsi son record en NBA. Une grosse satisfaction pour le Français, mais qui pense déjà au prochain match de son équipe, contre les Los Angeles Lakers de LeBron James.

Critiqué pour son nombre de tirs à trois points pris depuis le début de la saison, Victor Wembanyama a répondu de la meilleure des manières dans la nuit de mercredi à jeudi. Avec 50 points, le Français a battu son record en carrière face aux Washington Wizards, avec un 8/16 à longue distance. D’autant plus dans une victoire (139-130), la sixième de la saison pour les San Antonio Spurs, actuellement dixièmes de la conférence Ouest.

« Je veux que nos performances, le contenu de nos prochains matches fassent oublier ma prestation »

Une victoire obtenue face à ses compatriotes Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. « Je pense que Victor était surmotivé à l'idée d'affronter ses potes, mais aussi de jouer contre un deuxième choix de draft comme Alexandre (Sarr) », a confié Alexis Ajinça, dans des propos relayés par L’Équipe. Victor Wembanyama quant à lui espère que les prochains matchs de son équipe feront oublier sa performance : « Je veux que nos performances, le contenu de nos prochains matches fassent oublier ma prestation de ce (mercredi) soir. Que ça devienne juste une soirée comme une autre », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Wembanyama pense déjà aux Lakers de LeBron James

Justement, le prochain match des San Antonio Spurs sera dans la nuit de vendredi à samedi face à un certain LeBron James, auteur d’un triple-double à 35 points, 12 rebonds et 14 passes le soir-même de la masterclass de Victor Wembanyama, contre les Memphis Grizzlies (128-123). « J'aime célébrer les petites comme les grandes victoires. Mais ce sera seulement ce (mercredi) soir. Demain (jeudi), on sera focalisés sur les Lakers », a prévenu Wemby avant de retrouver le King.