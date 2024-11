F1 : Mercedes balance sur le clan Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen ne remplacera finalement pas Lewis Hamilton chez Mercedes. Alors que le Néerlandais était annoncé du côté de l’écurie allemande pendant de nombreuses semaines, Toto Wolff s’est finalement tourné vers Kimi Antonelli. Le patron de Mercedes croit en le potentiel du jeune pilote de 18 ans, à tel point qu’il voudrait monter un projet similaire à ce qu’il a construit avec le septuple champion du monde. Mais cela n’empêche pas Toto Wolff d’entretenir une bonne relation avec Max Verstappen et ses proches.

«Nous avons des points de vue similaires sur la course»

« Nous nous entendons très bien, pas toujours dans la visibilité de l’œil du public. Je connais Jos [Verstappen, le père de Max] depuis longtemps. Il a mon âge, nous avons des points de vue similaires sur la course » a ainsi avoué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par F1 Only.

«Je suis très impatient d’être dans cette situation»

Toto Wolff s’est ensuite livré sur son choix de faire confiance à Kimi Antonelli pour remplacer Lewis Hamilton. « Il est naturel maintenant d’aller vers la prochaine génération. Max est un grand pilote et une personnalité intéressante, et Dieu sait ce qui se passera à l’avenir, mais avoir Kimi et George dans la voiture, de vrais juniors Mercedes qui ont fait leurs preuves à chaque étape de leur carrière et que nous avons soutenus, je suis très impatient d’être dans cette situation » a-t-il indiqué. Reste maintenant à voir si Kimi Antonelli se montrera très performant d’entrée aux côtés de George Russell chez Mercedes. Max Verstappen, lui, cherchera inévitablement à rafler un nouveau titre de champion du monde au volant de sa Red Bull. À suivre...