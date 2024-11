«La guerre», un clash de titans est confirmé au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Durant ses sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a eu l’occasion de côtoyer d’autres grandes stars du football mondial telles que Neymar ou encore Lionel Messi, notamment. Et Cyril Hanouna, s’appuyant sur des sources en interne au PSG, confirme les très mauvaises relations entre l’attaquant français et ses ex-compères de l’attaque, évoquant même une « guerre » en interne.

Lors du mercato estival 2017, le PSG avait frappé un grand coup en déboursant 222M€ pour recruter Neymar, et par la suite 180M€ pour Kylian Mbappé. Un recrutement légendaire sur le plan sportif, mais qu’en est-il de la gestion des égos ? Les deux stars ont affiché une belle complicité durant leurs premières années de collaboration au PSG, mais les choses auraient fini par sérieusement se dégrader en 2022. Neymar et Mbappé ont fini par être en froid, et Cyril Hanouna a fait de nouvelles révélations au sujet de ce clash de titans.

« C’était la guerre entre Neymar et Mbappé »

Dans TPMP, l’animateur a évoqué ce conflit Neymar-Mbappé et dévoile même la préférence du PSG entre ses deux anciens attaquants : « Il faut savoir que c’était la guerre entre Neymar et Mbappé à l’époque au PSG. Et faut savoir que le PSG, si vous parlez avec les dirigeants du PSG, de ce qu’on m’a dit, des gens qui parlent avec eux, ils adoraient Neymar, ils disent que c’est un type qui est très sympathique, un type qu’ils aimaient beaucoup. Et ils n’aiment pas trop Kylian Mbappé. C’est ce qu’on m’a dit. Une personne qui connaitrait… », lâche Hanouna.

Un clash également avec Messi ?

Et alors que le PSG avait réussi un autre coup de maitre sur le marché des transferts en attirant Lionel Messi libre à l’été 2021, là-encore, Kylian Mbappé aurait eu du mal à cohabiter avec la star argentine : « De ce qu’on me dit des personnes qui connaitraient des gens au PSG, ça allait mal entre Mbappé et Messi », poursuit Cyril Hanouna. Décidément…