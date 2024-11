PSG : Il a explosé grâce à Mbappé et Neymar !

Amadou Diawara

Lors de l'exercice 2020-2021, Moise Kean défendait les couleurs du PSG. En difficulté à Everton, l'attaquant italien de 24 ans s'est totalement relancé à Paris, réalisant la meilleure saison de sa carrière. Interrogé sur son passage au PSG, Moise Kean a avoué que Neymar et Kylian Mbappé lui avaient permis de faire d'énormes progrès.

A la peine à Everton, Moise Kean a été prêté au PSG lors de la saison 2020-2021. En quête d'un nouvel attaquant, le club de la capitale a décidé de miser sur l'international italien, et il a eu raison de le faire.

Kean a progressé auprès de Neymar et Mbappé

Lors de son passage au PSG, Moise Kean a inscrit 17 réalisations et délivré une passe décisive, et ce, en 41 rencontres jouées. L'attaquant de 24 ans a donc réalisé la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs rouge et bleu. Lors d'un entretien accordé à The Athletic, Moise Kean a avoué que Kylian Mbappé et Neymar lui avaient beaucoup appris durant leur cohabitation au PSG.

«Mbappé et Ney m'ont beaucoup appris»

« On ne peut qu'apprendre en côtoyant des champions comme Mbappé et Neymar. Même si vous ne voulez pas apprendre, rien qu'en les regardant, vous apprenez. Même si vous pensez que vous ne pouvez rien tirer d'eux, vous les regardez et vous voyez des choses qui ne sont pas évidentes pour vous. En les observant, on voit des choses qui ne sont pas normales et on se dit : 'Je veux essayer ça'. J'ai eu la chance de jouer avec eux et ils m'ont beaucoup appris, en particulier Mbappé et Ney. Il n'y avait pas qu'eux d'ailleurs. Il y en avait d'autres comme Leandro Paredes, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Ils savaient que ça ne s'était pas bien passé pour moi à Everton et ils m'ont aidé. Je vous jure que c'était des gens formidables, des gens avec un grand cœur. J'ai senti l'amour autour de moi et j'ai réussi grâce à cela. Le simple fait de me montrer 80 % de ce qu'ils faisaient tous les jours m'a donné envie de bien faire. Quand vous avez des gens autour de vous qui se soucient de vous et qui croient en vous, cela signifie beaucoup », a reconnu Moise Kean, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec la Fiorentina.