PSG - Ballon d’Or : Le rôle surprise de Luis Enrique qui a tout changé !

Nommé Ballon d'Or il y a quelques jours juste devant Vinicius Junior et Jude Bellingham, Rodri a révélé un conseil qui lui avait donné Luis Enrique lorsqu'il était sélectionneur de la Roja. Et l'actuel coach du PSG a clairement influencé l'avenir du milieu de terrain de Manchester City, au point de remporter le trophée individuel le plus important du football.

Bien que cela n'ait pas manqué de faire polémique, c'est bien Rodri qui a décroche son premier Ballon d'Or alors que Vinicius Junior était le grand favori. Meilleur joueur de l'Euro qu'il a remporté avec l'Espagne, et champion d'Angleterre avec Manchester City, le milieu de terrain a toutefois réalisé une magnifique saison qui lui a donc permis de remporter le trophée individuel le plus important du football.

Le conseil de Luis Enrique qui a tout changé

Et à en croire Rodri, Luis Enrique n'est pas étranger à son succès. En effet, le milieu de terrain de Manchester City, qui a évolué sous les ordres de l'actuel entraîneur du PSG lorsqu'il était sélectionneur de l'Espagne, révèle un précieux conseil. « Qu'est-ce que tu crois qu'une Coupe du monde va changer dans ta vie ? J'aimerais qu'on la gagne, mais quand on la gagne, la vie continue avec d'autres objectifs », révèle Rodri au micro d'El Partidazo de COPE.

«La vie continue avec d'autres objectifs»

Autrement dit, avec ce conseil, Luis Enrique expliquait à Rodri qu'une victoire n'était pas une fin en soit, mais le tremplin dans l'évolution constante d'un professionnel. Un précieux conseil qui a permis au joueur de Manchester City de continuer à progresser malgré ses nombreux succès.