Ballon d’Or : Le Real Madrid ne digère toujours pas !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours maintenant, un véritable coup de tonnerre a retenti lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Alors que Vinicius Jr était annoncé comme le grand favori, c’est finalement Rodri qui a remporté le Graal. Et les Merengue n’auraient pas encore vraiment digéré cette grande déception à Paris.

À 24 ans, Vinicius Jr aurait pu remporter le premier Ballon d’Or de sa carrière. L’international auriverde était annoncé comme le grand favori pour remporter le Graal il y a quelques jours. Mais finalement, c’est Rodri qui a été sacré à sa place. Furieux, le Real Madrid a refusé de faire le déplacement à Paris pour assister à la cérémonie.

Le Real Madrid ne comprend toujours pas l'issue du Ballon d'Or 2024

Et comme le rapporte AS, les Merengue n’auraient toujours pas digéré cette grande désillusion. Le Real Madrid ne comprendrait pas pourquoi ce n’est pas un de ses joueurs qui a remporté le Ballon d’Or. Vinicius Jr était le grand favori, mais Dani Carvajal avait aussi ses chances puisqu’il avait remporté la Ligue des champions et l’Euro 2024. La Casa Blanca serait encore mécontente de l’issue de la cérémonie.

Vinicius Jr continue de monter en puissance !

Vinicius Jr, lui, continue de prouver qu’il a l’étoffe d’un Ballon d’Or. Ce samedi soir, l’attaquant de 24 ans a inscrit un triplé contre Osasuna (4-0). L’international brésilien avait annoncé qu’il allait redoubler d’efforts en vue du Ballon d’Or 2025. Et pour le moment, presque tout lui réussit.