«Cela me brise le cœur», une star du Real Madrid effondrée

Après avoir enchaîné deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, le Real Madrid a renoué avec le succès ce samedi lors de la réception d’Osasuna (4-0). Toutefois, les Merengue ont perdu plusieurs joueurs sur blessure, notamment Eder Militao, victime d’une nouvelle grave blessure au genou, à laquelle a réagi Jude Bellingham après la rencontre.

Si le Real Madrid s’est largement imposé face à Osasuna ce samedi (4-0), pour le compte de la 13e journée de Liga, Carlo Ancelotti va devoir composer avec de nouvelles blessures. Celles de Rodrygo et Lucas Vazquez, mais surtout celle d’Eder Militao, gravement touché au genou.

Neuf mois d’absence pour Militao

Dans un communiqué, le Real Madrid a indiqué que son défenseur souffre d’une « déchirure complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite. » Une indisponibilité de neuf mois est évoquée par Eder Militao, lui qui avait déjà été victime d’une rupture des ligaments croisés l’année dernière.

« C'est horrible »

« C'est horrible », a réagi Jude Bellingham, dans des propos relayés par AS. « Militao s'est tellement battu pour revenir, pour être avec nous, et se blesser à nouveau... Cela me brise le cœur. Nous passons plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Quand vous êtes blessé, que vous souffrez autant, c'est très dur. C'est un grand coéquipier. Nous serons à ses côtés jusqu'au bout. »