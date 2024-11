PSG : Luis Enrique fixe un ultimatum à ce joueur !

Jean de Teyssière

Fabian Ruiz va jouer deux nouveaux matchs avec l’Espagne et devrait encore être titularisé au milieu de terrain par Luis De la Fuente. Le sélectionneur espagnol est sous le charme de Ruiz, contrairement à Luis Enrique, l’entraîneur du PSG. L’Asturien attend des progrès de la part de Fabian Ruiz, pour qu’il soit considéré comme un titulaire en France.

« S'il ne s'appelait pas Fabián, on parlerait beaucoup plus de lui. Nous vivons avec lui et nous connaissons la valeur qu'il a. J'aimerais que le potentiel footballistique de mon pays soit connu et reconnu. » Ces propos de Luis De la Fuente, le sélectionneur espagnol montrent bien la différence de statut que possède Fabian Ruiz. Star en Espagne, remplaçant au PSG.

Le niveau de Ruiz déçoit Luis Enrique

Etincelant avec l’équipe nationale d’Espagne, Fabian Ruiz vit des moments plus compliqués au PSG. Luis Enrique ne lui fait pas confiance et serait même déçu, d’après la presse espagnol, du niveau du milieu de terrain lorsqu’il évolue dans le club de la capitale...

Luis Enrique attend des progrès

Le PSG a trouvé son milieu de terrain. Il est composé de Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Fabian Ruiz ne fait pas partie de l’équation pour Luis Enrique qui attend de son compatriote, selon Relevo, une progression significative pour qu’il puisse se présenter comme le titulaire indiscutable au milieu de terrain parisien.