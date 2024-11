«Un manque de respect», Mbappé prend un coup de pression !

Amadou Diawara

Ce lundi, Kylian Mbappé a posté des photos d'Achraf Hakimi et lui à Paris. Sur l'un des clichés, on peut apercevoir une chicha en arrière plan. D'après Daniel Riolo, fumer n'est pas du tout pris à la légère à Madrid. En effet, on considère qu'il s'agit d'un manque de respect vis-à-vis du Real.

Lors de l'annonce de sa liste pour le rassemblement de novembre, Didier Deschamps n'a pas cité le nom de Kylian Mbappé. S'il n'a pas été convié à Clairefontaine, comme ses partenaires en équipe de France, l'attaquant du Real Madrid est tout de même passé par Paris ces derniers jours. En effet, Kylian Mbappé a posté des photos d'Achraf Hakimi et lui dans la capitale française.

Mbappé et Hakimi fument la chicha

Sur l'un des clichés où Kylian Mbappé et Achraf Hakimi jouent avec une console, on peut apercevoir une chicha en arrière plan. Selon Daniel Riolo, les deux amis ont l'habitude de fumer ensemble. Toutefois, ce serait très mal vu à Madrid.

«Là-bas, fumer la chicha c’est grave»

« La chicha ? Comme tout le monde sait, c’est très culturel chez les joueurs de foot et que eux le font. Il faut aussi savoir, nous en France on est très indulgent par rapport à ça, à Madrid, ça, ça ne passe pas. Le joueur à Madrid, il peut sortir une fois, sauf que le patron de la boite va lui dire de rentrer se coucher car il y a match le lendemain. A Paris, le patron lui demande s’il prend un deuxième verre. C’est la grande différence. A Madrid, c’est vu comme un manque de respect par rapport au club. Là-bas, fumer la chicha c’est grave, ça veut dire tu ne fais pas attention à ton corps. Il la fume la chicha avec Hakimi, on le sait. Ça se sait. C’est Neymar, on ne savait pas qu’il picolait, c’est comme Verratti, on ne savait pas qu’il fumait. On les sait les choses, si je vous le dis c’est qu’on le sait », a affirmé Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir (RMC Sport).