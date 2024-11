«Luis Enrique est devenu fou ?» : Un dossier mercato du PSG est réglé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Privée de Gleison Bremer pour de longs mois, la Juventus devrait se montrer active sur le mercato pour enrôler un nouveau défenseur. Une situation dont pourrait profiter le PSG pour se séparer de Milan Skriniar, n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, mais le salaire du Slovaque pourrait compromettre le dossier.

A l’approche du mercato hivernal, le nom de Milan Skriniar ressort de plus en plus pour un départ. Arrivé libre au PSG en provenance de l’Inter à l’été 2023, le Slovaque n’est pas parvenu à devenir le nouveau taulier de la défense centrale que le club de la capitale espérait recruter. Un an et demi plus tard, Skriniar n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, qui ne l’a utilisé qu’à quatre reprises.

Mbappé : Hanouna révèle un nouveau clash au PSG ! https://t.co/bnESGS9wV3 pic.twitter.com/ZpKWlHCwh7 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

« La Juve a pris des renseignements sur Skriniar, mais... »

Selon la presse italienne, la Juventus serait sur les traces du défenseur parisien après la grave blessure au genou gauche de Gleison Bremer, mais un obstacle de taille pourrait empêcher la direction turinoise d’aller plus loin dans ce dossier. « Il faut tenir compte du budget et de la situation financière, confie le journaliste Marcello Chirico, interrogé par CalcioMercato.it. Si les propriétaires autorisaient à dépenser un peu plus, ce serait différent. Giuntoli (directeur sportif de la Juve, NDLR) a pris des renseignements sur Skriniar, mais la Juve n'a pas les moyens de le prendre ».

« S'il ne joue pas au PSG, c'est qu'il y a une raison »

« Le PSG devrait se soumettre aux conditions de la Juventus et il n'est pas certain que ça se produise », poursuit Marcello Chirico, s’interrogeant sur les motivations du club italien dans ce dossier : « Les Bianconeri ne sont pas intéressés par des joueurs de 29-30 ans comme Skriniar. L'ancien joueur de l'Inter gagne 8 à 9 millions d'euros, pourquoi payer autant ? S'il ne joue pas au PSG, c'est qu'il y a une raison ou Luis Enrique est devenu fou ».