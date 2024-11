Mercato : Le Real Madrid va boucler quatre opérations XXL ?

Amadou Diawara

Le Real Madrid a déjà tout prévu pour son recrutement en 2025. En effet, le club merengue devrait s'offrir les services de quatre nouveaux joueurs de classe mondiale l'année prochaine. D'une part, le Real Madrid aurait prévu de recruter à la fois Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies, en fin de contrat le 30 juin. D'autre part, Florentino Pérez compterait finaliser le transfert de deux autres joueurs de renom.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid est touché par une malédiction. En effet, le club merengue a vu plusieurs joueurs clés de son effectif tomber. Plus précisément, Thibaut Courtois, David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal, Aurélien Tchouameni, Rodrygo et Lucas Vazquez sont actuellement blessés.

Mercato : Le PSG veut virer son maillon faible ! https://t.co/UmHuWa6CkK pic.twitter.com/nqKAcIGiq5 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Davies et Alexander-Arnold arrivent au Real Madrid

A la peine sur le plan défensif à cause de ses nombreux absents, le Real Madrid compte renforcer considérablement son arrière garde en 2025. En ce sens, Florentino Pérez aurait identifié quatre profils d'après Relevo, à savoir Aymeric Laporte (Al Nassr), Castello Lukeba (RB Leipzig), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et Alphonso Davies (Bayern). Toutefois, aucun de ces joueurs ne devrait signer au mois de janvier. D'une part, Aymeric Laporte, Alphonso Davies et Castello Lukeba seraient trop chers. D'autre part, Trent Alexander-Arnold voudrait quitter Liverpool par la grande porte.

Le Real Madrid compte recruter deux autres joueurs de renom

Toujours selon Relevo, le Real Madrid serait très bien parti pour recruter Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold. En fin de contrat le 30 juin, respectivement avec le Bayern et Liverpool, les deux joueurs devraient rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement. En parallèle, Florentino Pérez prévoirait de s'attacher les services de deux autres grands noms en 2025. Affaire à suivre...