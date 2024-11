Mercato : Il sort du silence après avoir signé au RC Lens

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant fait émerger des talents au cours des dernières années, le RC Lens peut régulièrement s’appuyer sur son centre de formation. Les Sang et Or viennent d’ailleurs de faire signer pro un crack : Rayan Fofana. A 18 ans, le Lensois s’est engagé engagé jusqu’en 2027. Et après la signature de son premier contrat pro, Fofana a pris la parole pour cette grande avancée dans sa carrière.

Phénomène du centre de formation du RC Lens, Rayan Fofana va poursuivre encore un moment chez les Sang et Or. En effet, le 27 octobre dernier, les Sang et Or annonçaient la signature du premier contrat pro de l’attaquant de 18 ans. « Lensois depuis l’âge de 13 ans, Rayan Fofana (18 ans) poursuit son développement chez les Sang et Or. Agile et adroit, l’attaquant "Made in Gaillette" a paraphé son premier contrat professionnel avec le Racing, liant son avenir au club jusqu’en 2027 », pouvait-on lire dans le communiqué du RC Lens.

Mercato : Le RC Lens réagit à un dossier sensible ! https://t.co/UBYErs0Uud pic.twitter.com/A5BDGZDHgq — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« C’était un objectif de passer pro »

Suite à la signature de son contrat pro avec le RC Lens, Rayan Fofana a accordé un entretien à L'Avenir. Il a alors confié : « C’était un objectif de passer pro. Ça fait plaisir. Maintenant, ce n’est pas une fin en soi. Je sais que je dois continuer à travailler. J’ai un retard à rattraper dû à un petit souci physique. On a pris des précautions à ce sujet. Maintenant, je suis impatient de revenir sur les terrains. Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite de mon aventure à Lens ? Vous pouvez déjà me souhaiter la santé. Ensuite de bien revenir, de mettre des buts, avoir de belles statistiques, être important dans le jeu et au sein du collectif ».

« Une belle marque de confiance mutuelle »

Responsable de la post-formation au RC Lens, Éric Sikora avait lui expliqué après la signature de Rayan Fofana : « La signature de ce premier contrat professionnel est une belle marque de confiance mutuelle entre le Racing et Rayan Fofana. Elle vient concrétiser plusieurs années de formation au club et récompenser les progrès de Rayan au cours de la saison 2023/24. Ses qualités de finisseur lui ont permis de briller, totalisant 19 buts en championnat national U19 et en Youth League. En plus de ses caractéristiques, Rayan possède une belle marge de progression et nous sommes très heureux de continuer à l’accompagner dans son développement. Félicitations Rayan ! ».