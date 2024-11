Transfert inespéré au PSG, un joueur du RC Lens peut tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'est quasiment plus utilisé par Luis Enrique, Milan Skriniar est clairement poussé au départ dès ce mercato d'hiver. Le PSG lui cherche une porte de sortie et la Juventus semble particulièrement intéressée. Cependant, Kevin Danso reste une solide option pour les Turinois, ce qui pourrait compromettre un départ de Skriniar.

A l'approche de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG a déjà les idées claires, avec la ferme volonté de réussir à dégraisser un effectif au sein duquel plusieurs joueurs n'entrent plus dans les plans de Luis Enrique. C'est évidemment le cas de Milan Skriniar, qui dispose d'un temps de jeu famélique.

Skriniar, priorité de la Juve

Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar continue de bénéficier d'une belle cote en Serie A où la Juventus ferait de son arrivée une priorité pour compenser les nombreuses blessures dans ce secteur de jeu. Mais alors que le salaire du joueur du PSG pourrait poser problème, la Juve garde active un plan B.

Danso, le plan B qui peut tout gâcher

Et ce plan B est également en Ligue 1 puisqu'il s'agit de Kevin Danso. Le défenseur du RC Lens, qui avait failli signer à l'AS Roma l'été dernier, et qui est désormais dans la viseur de la Juventus en cas d'échec des discussions avec le PSG pour Milan Skriniar.