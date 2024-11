Mercato - OM : Nouvelle annonce de la presse anglaise sur Pogba !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lancée par Patrice Evra, la rumeur Paul Pogba anime l’actualité de l’OM ces dernières semaines. Le milieu de terrain âgé de 31 ans a vu sa suspension pour dopage être réduite à 18 mois et pourra faire son retour à la compétition à partir de mars 2025, mais pas sous les couleurs de la Juventus, avec qui il est sur le point de résilier son contrat.

Paul Pogba va très bientôt pouvoir faire son grand retour sur les terrains. Initialement suspendu pour quatre ans après avoir été contrôlé positif à la testostérone, la sanction de l’international français (91 sélections) a été réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) et il pourra donc reprendre la compétition à partir de mars 2025. Et Patrice Evra aimerait bien que ce soit sous les couleurs de l’OM.

« Pour l’instant, c’est un joueur de la Juventus »

Une rumeur à laquelle a justement répondu le conseiller sportif de l’OM, Medhi Benatia, mardi sur les ondes de RMC : « J’écoute beaucoup Rothen s’enflamme, sauf quand il y a Patrice Evra qui raconte des bêtises. On en a déjà parlé, Paul sait ce que je pense de lui, pour moi c’est un top joueur. Malheureusement, il a eu cette suspension qui nous a fait beaucoup de mal en tant que passionné de football, c’est un joueur qu’on veut voir sur le terrain. Pour l’instant, c’est un joueur de la Juventus. »

Pogba va bientôt résilier son contrat avec la Juventus

En effet, Paul Pogba est encore un joueur de la Juventus, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026, mais plus pour très longtemps. D’après les informations de Sky Sports, les discussions entre les deux parties pour la résiliation de son bail sont entrées dans leur phase finale et le milieu de terrain âgé de 31 ans devrait bientôt se retrouver libre. Reste à savoir si l’OM comptera ou non essayer de saisir cette opportunité, comme il l’avait fait avec Adrien Rabiot.