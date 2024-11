Mbappé de retour en France, l’annonce tombe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé est de nouveau absent pour ce rassemblement du mois de novembre, ce qui ne manque pas de faire réagir. Invité de RTL ce jeudi matin, Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, a tenu à rassurer les supporters soucieux de revoir l’attaquant de 25 ans sous le maillot bleu.

Les deux derniers matches de l’équipe de France en cette année 2024 face à Israël ce jeudi et l’Italie dimanche se feront sans Kylian Mbappé, qui avait déjà fait l’impasse sur le rassemblement du mois d’octobre. L’international tricolore traverse une passe difficile sur un plan sportif, avec des prestations très contrastées sous le maillot du Real Madrid, mais également extrasportif avec les accusations de viol et agression sexuelle dont il ferait l’objet en Suède selon la presse locale. Invité de RTL, Philippe Diallo n’affiche aucun doute sur l’avenir de Mbappé en Bleu.

Mbappé : Hanouna révèle un nouveau clash au PSG ! https://t.co/bnESGS9wV3 pic.twitter.com/ZpKWlHCwh7 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

« Je souhaite que dès le mois de mars, il puisse être avec nous »

« Le reverra-t-on ? Je n'en ai aucun doute. Kylian Mbappé est un de nos joueurs leaders, un des meilleurs joueurs du monde, c'est notre capitaine. Il a un coup de moins bien en ce moment, il faut qu'il retrouve le plus rapidement possible tout son talent, ses capacités, pour revenir là où il doit être, c'est-à-dire au sein de l'équipe de France, en portant le brassard, et en entraînant derrière lui tout le groupe, a indiqué le président de la FFF. C'est pour cela que je souhaite que dès le mois de mars, il puisse être avec nous ».

Mbappé est « amoureux du maillot bleu »

« Il ne faut avoir absolument aucun doute là-dessus, poursuit Philippe Diallo. J'ai eu l'occasion de converser avec lui, j'ai pu constater par son comportement, ses paroles, ses actes, qu'il était amoureux de l'équipe de France, amoureux du maillot bleu, et extrêmement respectueux des valeurs que porte l'équipe de France ».