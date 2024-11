Malaise Mbappé : Ça fait parler dans le vestiaire des Bleus !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est sans son capitaine Kylian Mbappé que l’équipe de France va défier Israël ce jeudi soir puis l’Italie dimanche. Le capitaine des Bleus est de nouveau absent et se retrouve au cœur d’une actualité chargée, notamment depuis sa virée en Suède, qui fait réagir le vestiaire en privé.

C’est une année que Kylian Mbappé voudra probablement vite oublier malgré son arrivée tant attendue au Real Madrid. Entre la fin houleuse de son aventure au PSG, son Euro raté et les accusations de viol et agression sexuelle dont il ferait l’objet en Suède, l’international français traverse une grosse zone de turbulences, lui qui n’a plus porté le maillot bleu depuis septembre.

Mbappé : Hanouna révèle un nouveau clash au PSG ! https://t.co/bnESGS9wV3 pic.twitter.com/ZpKWlHCwh7 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Le vestiaire des Bleus s’attendait à son absence

Un mois après son absence polémique, Kylian Mbappé va de nouveau manquer les matches de l’équipe de France contre Israël et l’Italie pour des raisons encore confuses. Une absence à laquelle s’attendaient pourtant certains joueurs de Didier Deschamps selon L’Équipe, le capitaine ayant fait savoir lors du rassemblement de septembre qu’il souhaitait se concentrer sur son nouveau club.

L’actualité de Mbappé fait réagir en interne

Pas surpris, le vestiaire de l’équipe de France ne se prive pas pour autant de réagir à l’actualité chargée de Kylian Mbappé, tant sur le terrain avec des prestations très contrastées sous le maillot du Real Madrid qu’en dehors.