Mbappé fait encore parler après l'affaire en Suède !

Lors de la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé a préféré ne pas rejoindre le groupe France, et ce, pour parfaire sa remise en forme. Toutefois, l'attaquant du Real Madrid a été aperçu en Suède en train de faire la fête. Après cet épisode, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois de novembre. Pendant son temps de repos, la star de 25 ans a fait un karting avec Eden Hazard à Madrid.

De retour de blessure depuis peu, Kylian Mbappé a préféré ne pas participer au rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France, et ce, pour parfaire sa remise en forme. Toutefois, le capitaine des Bleus a voyagé en Suède durant la trêve internationale. En effet, Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour faire une escapade à Stockholm, ayant été aperçu dans une discothèque, alors que les hommes de Didier Deschamps jouaient un match de Ligue des Nations. Alors qu'une polémique a éclaté, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur d'une sombre affaire. En effet, le numéro 9 du Real Madrid serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle.

Kylian Mbappé go-karting with Eden Hazard at Carlos Sainz’s Karting. 🏎️ pic.twitter.com/WF0cdnBs6b — Madrid Zone (@theMadridZone) November 13, 2024

Mbappé a fait un karting avec Hazard

Pour ce rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps a décidé de ne pas convoquer Kylian Mbappé. Et pourtant, son capitaine et numéro 10 ne souffre d'aucune blessure. Alors qu'il ne portera pas le maillot de l'équipe de France contre Israël ce jeudi et face à la Belgique dimanche, Kylian Mbappé profite pleinement de ses jours de repos. Passé par Paris pour jouer au padel avec Achraf Hakimi et Arnau Tenas, l'attaquant du Real est de retour à Madrid. Et il en a profité pour faire une activité avec Eden Hazard, ancien pensionnaire du club merengue.

Mbappé a fini 3ème, derrière Hazard

Privé de matchs internationaux pendant la trêve, Kylian Mbappé a fait un karting avec Eden Hazard et plusieurs membres du staff du Real Madrid. L'ancienne gloire du PSG a terminé à la troisième place, derrière le Belge, deuxième.