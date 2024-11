Real Madrid, équipe de France… Voilà pourquoi Mbappé est détesté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Que ce soit au Real Madrid ou en France, la côte de popularité de Kylian Mbappé dégringole. La faute à ses performances sur le terrain, sur le flou qui entoure son absence en sélection, mais aussi à certaines affaires extra-sportives qui entachent son image. Selon une agente, l'international tricolore s'est loupé sur toute la ligne.

Kylian Mbappé traverse une crise sans précédent. En manque de réussite devant les cages, le joueur du Real Madrid doit aussi jongler avec de nombreuses polémiques, notamment extra-sportives. Pour l’agente Jen Mendelewitsch, Mbappé a effectué trop d’erreurs de communication.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«C’est un grand manque de professionnalisme »

« C’est un grand manque de professionnalisme ce qui est en train de se passer. Il est aujourd’hui facile de faire passer des messages à peine voilés par des intermédiaires. Et le joueur n’en sort pas grandi » a-t-elle confié.

Les polémiques continuent

La surprise est d’autant plus grande que Mbappé prête une attention particulière à son image depuis le début de sa carrière. « On voit qu’il y a un grand désamour autour de Mbappé, que c’est de pire en pire, il y a des affaires qui sortent. On ne s’y attendait pas du tout de la part de ce joueur. On dit que tout est pro autour de lui, mais ça ressemble à de l’amateurisme» a-t-elle déclaré sur RMC.