Real Madrid : La revanche de Vinicius Jr est annoncée !

Jean de Teyssière

Le 28 octobre dernier, alors que tout le monde promettait le Ballon d’Or à Vinicius Junior, c’est finalement le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, qui l’a remporté. L’international brésilien a été marqué par la perte de ce trophée mais Nacho, son ancien coéquipier au Real Madrid ne s’inquiète pas pour lui et est certain qu’il le remportera un jour.

Pour la première fois depuis 2008 et le Ballon d’Or remporté par Cristiano Ronaldo lorsqu’il était à Manchester United, un joueur du Real Madrid hors Lionel Messi n’a pas remporté le Ballon d’Or. Pourtant, il semblait bel et bien promis à Vinicius Junior, mais c’est finalement Rodri qui est reparti de Paris avec le trophée individuel le plus prestigieux.

«J’aurais sans aucun doute donné le Ballon d’Or à Vinicius»

Au cours d’une interview accordée au média espagnol El Partidazo de Cope, l’ancien défenseur central du Real Madrid, Nacho, a été interrogé sur la récente cérémonie du Ballon d’Or, qui a sacré Rodri : « J'aurais sans aucun doute donné le Ballon d'Or à Vinicius. Pour moi, c'est actuellement le numéro un. Je suis très heureux pour Rodri, en tant que coéquipier, en tant que joueur qu'il est et quel bon gars il est. Je n'enlève rien à Rodri, qui le méritait aussi. »

«Je suis sûr qu’il le gagnera à l’avenir»

« J'ai écrit à Vini et lui ai dit que cela allait le rendre plus fort. Je n’ai vu aucun joueur capable de surmonter autant de difficultés. Je suis sûr qu’il le gagnera à l’avenir », promet-il ensuite. Un soutien qui devrait faire plaisir à Vinicius Junior, qui s’est déjà bien repris en signant un formidable triplé face à Osasuna le week-end dernier. Son deuxième cette saison après celui inscrit en Ligue des Champions face à Dortmund (5-2). S'il continue comme ça, nul doute qu'il sera un potentiel gagnant du Ballon d'Or en 2025.