Enquête pour viol : Le clan Mbappé reçoit une réponse cash

Kylian Mbappé pourrait payer cher son escapade à Stockholm. Au début du mois d'octobre, la presse suédoise a annoncé que le joueur du Real Madrid serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Très tôt dans cette affaire, ses conseils avaient démenti ces accusations. Mais une journaliste a tenu à défendre sa rédaction.

Un mois est passé, mais l’affaire Kylian Mbappé comporte encore beaucoup de zones d’ombre. La presse suédoise indique que l’international français de 25 ans est ciblé par une enquête pour viol et agression sexuelle, mais la justice n’a jamais prononcé son nom. Du côté du clan Mbappé, on dément formellement ces accusations.

Le clan-Mbappé contre-attaque

« Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de son image (Kylian Mbappé), toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée. Kylian Mbappé ne tolérera en aucun cas que son intégrité, sa réputation et son honneur soient salies par des insinuations infondées » avaient fait savoir les conseils de Mbappé par le biais d'un communiqué.

La presse suédoise confirme

Mais selon Johanna Franden, les informations publiées par son média sont vérifiées et regroupées. La journaliste ne craint pas les menaces de diffamation proférées par l'entourage de Mbappé. « Aftonbladet a beaucoup de ressources pour l’investigation et ne publie rien sans être sûr de son info, assure notre consœur. Chaque papier passe dans les mains de ce que l’on appelle un rédacteur éthique, pour être sûr de ne rien publier qui pourrait être diffamatoire. Tout est réglo, bordé. Si on a décidé de sortir le nom de Mbappé, c’est parce que le joueur a réagi sur Twitter. Sans ça, on ne l’aurait pas fait » a déclaré la journaliste d’Aftonbladet à 20 Minutes ce mardi soir.