Enquête pour viol : Le clan Mbappé fait une grande menace

Le média suédois Aftonbladet a évoqué, ce lundi, une affaire de viol dans un hôtel à Stockholm où séjournaient Kylian Mbappé et ses proches. Comme indiqué par le joueur du Real Madrid, il n'a rien à voir avec ces accusations. Son entourage a confirmé et a laissé entendre que des poursuites judiciaires seront entamées.

Ce lundi, le média suédois Aftonbladet, qui avait publié les clichés de Kylian Mbappé à Stockholm, a lâché de grosses révélations. La police enquêterait sur un viol présumé, qui aurait eu lieu dans l’hotêl où séjournaient le joueur et ses proches. Le quotidien précise qu’aucun lien n’a été établi entre la présence de l’international français et la plainte déposée par la jeune femme. « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard » a confié Mbappé sur X, qui s’interroge sur le timing, alors que la commission paritaire des recours de la LFP devrait se prononcer sur le conflit qui l’oppose au PSG.

Mbappé contre-attaque

Après Mbappé, c’est au tour de ses conseillers de prendre la parole. « Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du médias suédois Aftonbladet. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable » a lâché l’entourage du joueur.

« Toutes les actions légales nécessaires seront entreprises »

Dans un communiqué que France-Bleu a pu consulter, les conseils de Mbappé laissent entendre que cette affaire pourrait se terminer devant les tribunaux. « Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de son image (Kylian Mbappé), toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée. Kylian Mbappé ne tolérera en aucun cas que son intégrité, sa réputation et son honneur soient salies par des insinuations infondées » peut-on lire.