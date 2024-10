Enquête pour viol : Le PSG répond cash à Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a crié au complot après l' informations publiée par la presse suédoise, selon laquelle une femme aurait été victime d'un viol au sein d'un hôtel à Stockholm où il séjournait avec ses proches. Le joueur du Real Madrid s'est, publiquement, interrogé sur le timing, alors que la Cour d'Appel de la LFP doit statuer sur le conflit qui l'oppose au PSG. Le club parisien n'a pas tardé à répondre aux accusations.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, rien ne va plus. Le joueur du Real Madrid espère toujours récupérer les 55M€ de salaires et de primes impayés. En septembre dernier, la commission juridique de la LFP avait donné raison à l’international tricolore, mais le PSG avait, immédiatement, fait appel de cette décision. C’est donc désormais à la Cour d’appel de la LFP de statuer sur cette guerre. Le verdict est attendu ce mardi, mais ne devrait pas, pour autant, mettre fin au conflit entre les deux parties. Surtout pas après les derniers événements évoqués par la presse suédoise.

Mbappé sort du silence

Ce lundi, Aftonbladet, qui avait révélé la virée nocturne de Mbappé à Stockholm durant la rencontre entre Israël et l’équipe de France annonce que la police suédoise a ouvert une enquête sur un viol qui se serait déroulé au sein de l’hôtel qui abritaient le champion du monde 2018 et ses proches. Le média précise que le joueur n'est, pour l'instant, pas impliqué. Face à la gravité des faits, Mbappé a pris la parole sur les réseaux sociaux pour clamer son innocence et accuser le PSG. « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard » a-t-il déclaré sur son compte X.

« C'est une honte »

La réponse du PSG n’a pas tardé à arriver. Contactée par RMC Sport, une source proche du club parisien ne cache pas sa colère et son désarroi suite aux accusations lâchées par Mbappé. « C'est une honte. Nous garderons notre classe et notre dignité » a-t-elle confié ce lundi. Une nouvelle étape est franchie dans ce conf