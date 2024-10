Accusé, le PSG ironise sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est sorti de ses gongs ce lundi. Sur X, le joueur du Real Madrid a dénoncé des fake-news après plusieurs publications dans la presse suédoise. A la veille d'un rendez-vous judiciaire, l'international tricolore a dénoncé une manœuvre du PSG. Au sein du club de la capitale, la colère est montée d'un cran.

Ce lundi, la presse suédoise a fait écho d’un viol qui se serait passé dans l’hôtel où séjournait Kylian Mbappé et ses proches. Le média précise que le joueur du Real Madrid n’est pas impliqué, directement dans cette affaire. D’ailleurs, le champion du monde a dénoncé une fake-news sur les réseaux sociaux.

Le PSG derrière les accusations ?

« Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard » a rajouté Mbappé. Le joueur et le PSG vont se retrouver devant la commission paritaire des recours de la LFP pour le litige les opposant. Evidemment, cette accusation n’est pas passée inaperçue dans les couloirs du club parisien.

Le PSG est désabusé

« Honnêtement, c'est une honte. On va l'ignorer et garder notre classe » a déclaré une source au sein du PSG. Selon les informations de L’Equipe, le club est indigné et se demande si le joueur « va bientôt être accusé par son ancien attaquant de certaines déconvenues au Real Madrid ou en Équipe de France ».