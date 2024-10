Dopage : De retour, Pogba déballe tout sur son calvaire !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba va remettre son meilleur costume, celui de joueur de football. Suspendu depuis septembre 2023 après un contrôle positif à la testostérone, le milieu de terrain devrait prochainement retrouver le chemin des terrains. Le TAS a réduit sa suspension à 18 mois et son retour est attendu pour mars prochain. Tout sourire, il est revenu sur cette période délicate.

Paul Pogba va pouvoir reprendre le fil de sa carrière. Le TAS a réduit sa suspension à 18 mois, ce qui veut dire que le milieu de terrain sera, à nouveau, disponible en mars prochain. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, il a évoqué son soulagement.

« C'est un nouveau souffle »

« J'étais vraiment content. Je n'avais rien fait donc pourquoi on devrait me donner quatre ans ? Je vais pouvoir reprendre ce que j'aime le plus.C'est comme si on me donnait une nouvelle chance... On m'a redonné quelque chose qu'on m'avait retiré. C'est un nouveau souffle. Mars, c'est demain, cela arrive vite » a déclaré Pogba.

Pogba rend hommage à Deschamps

Le joueur a tenu aussi à remercier Didier Deschamps pour son soutien sans faille. « Bien sûr, on a été en contact. C'est quelqu'un qui a toujours été là, qui m'a toujours soutenu, même avant cette situation. Je suis très reconnaissant envers lui » a confié Pogba ce lundi.